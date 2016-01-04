Папа Римский призвал к ненасильственному достижению мира

Папа Римский Франциск призвал к ненасильственному и упорному достижению мира на планете. В ходе традиционной мессы в Ватикане понтифик заявил, что пора положить конец ”высокомерию сильных”, которое вытесняет слабых на задворки общества, а также покончить с ”ошибочным безучастием” по отношению к конфликтам, голоду и преследованием, которые способствуют росту числа беженцев, сообщает dw.

”Не только война является врагом мира, но и равнодушие”, - отметил глава Римско-католической церкви. По его словам, человек должен стремиться к жизни в мире, который хотел посеять Господь, однако, в современном информационном потоке часто не удается разглядеть нужд братьев и сестер.