Папа Римский Франциск поздравил католиков с Рождеством

Папа Римский Франциск в пятницу поздравил католиков всего мира с праздником Рождества Христова, обратившись с традиционным рождественским посланием и благословением Urbi et Orbi ("Граду и миру), сообщает РИА Новости.

Ровно в полдень понтифик появился на балконе собора Святого Петра в Ватикане и, обратившись к тысячам верующих, заполнивших площадь, сказал: "Дорогие братья и сестры, с Рождеством! Христос родился для нас!".

Франциск назвал Рождество днем "большой радости" для всего народа и напомнил, что там, где родился Господь, родились надежда и мир, а там, где родился мир, нет больше места для ненависти и войны.

"Рождество, принеси реальный мир и на Украину, дай поддержку тем, кто страдает от последствий конфликта, и вдохнови желанием выполнить заключенные соглашения, чтобы восстановить согласие в стране", — сказал Франциск.

"У Господа попросим, чтобы соглашение, достигнутое в ООН, как можно скорее помогло замолчать шуму оружия в Сирии и смогло исправить тяжелейшую гуманитарную ситуацию, в которой находится изнуренное население. И также крайне важно, чтобы соглашение по Ливии нашло поддержку всех, чтобы были преодолены серьезные разногласия и насилие, преследующие страну".

Понтифик высказался за то, чтобы международное сообщество направило свои силы на прекращение жесткости в таких стран как Ирак, Йемен и в Африке к югу от Сахары" и помолился за мир в Демократической республике Конго, Бурунди и Южном Судане.

Кроме того, Папа Римский напомнил собравшимся, что в мире живет много мужчин и женщин, которые страдают от холода и нищеты, и помолился за наиболее уязвимых и слабых — женщин, которые страдают от насилия, а также за жертв торговли людьми и незаконного оборота наркотиков.

В заключение Франциск помолился за беженцев, которые бегут от войны, и поблагодарил всех, кто содействует размещению мигрантов и беженцев, помогая им строить "достойное будущее для себя и своих близких".