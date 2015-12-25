В Одессе стартовала рождественская ярмарка, на которой собирают помощь бойцам АТО

11:05, 25 декабря 2015
Католицизм
2007
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В Одессе стартовала благотворительная рождественская ярмарка, на которой собирают средства в поддержку бойцов АТО. 

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, ярмарка «Рождественское Чудо» открылась вечером 24 декабря в Кафедральном соборе Святого Павла (Кирха). 

«В рамках празднования Рождества Христова по западному стилю в одесском Кафедральном соборе Святого Павла пройдет благотворительная ярмарка «Рождественское Чудо» по 26 декабря включительно», - рассказали в департаменте. 

Она открылась органно-вокальным концертом, затем состоялось богослужение Святого Вечера. 

Средства собранные в ходе ярмарки направят на поддержку социально незащищенных людей и участников антитеррористической операции.

Организаторы ярмарки - Кафедральный собор Святого Павла и Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь Украины.

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