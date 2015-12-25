В Одессе стартовала рождественская ярмарка, на которой собирают помощь бойцам АТО

В Одессе стартовала благотворительная рождественская ярмарка, на которой собирают средства в поддержку бойцов АТО.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, ярмарка «Рождественское Чудо» открылась вечером 24 декабря в Кафедральном соборе Святого Павла (Кирха).

«В рамках празднования Рождества Христова по западному стилю в одесском Кафедральном соборе Святого Павла пройдет благотворительная ярмарка «Рождественское Чудо» по 26 декабря включительно», - рассказали в департаменте.

Она открылась органно-вокальным концертом, затем состоялось богослужение Святого Вечера.

Средства собранные в ходе ярмарки направят на поддержку социально незащищенных людей и участников антитеррористической операции.

Организаторы ярмарки - Кафедральный собор Святого Павла и Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь Украины.