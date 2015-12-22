Папа Франциск призвал продолжить миротворческие усилия в Сирии и Ливии

20 декабря площади Святого Петра в Ватикане после чтения молитвы "Ангел Господень" Папа Франциск обратил свою мысль к Сирии и Ливии. Епископ Рима выразил поддержку недавно достигнутому международным сообществом соглашению по Сирии. Святейший Отец, упоминая Ливию, выразил надежду, что «дух братства» укрепит там диалог и сотрудничество, сообщает Радио Ватикана.

«Сегодня я вновь хочу мысленно обратиться к возлюбленной Сирии, – сказал Святейший Отец, – и выразить горячую поддержку в связи с договорённостями, только что достигнутыми международным сообществом.

Я призываю всех с искренним воодушевлением продолжать путь к прекращению насилия и к принятию решения, которое принесет мир.

В равной степени я думаю о соседней Ливии, где недавнее обязательство по созданию правительства национального единства, принятое сторонами, даёт надежду на будущее».