Папа Римский Франциск устранил препятствие на пути канонизации матери Терезы

Папа Римский Франциск в четверг 17 декабря одобрил признание чуда, совершенного знаменитой католической монахиней, блаженной матерью Терезой Калькуттской, устранив тем самым последнее препятствие на пути к канонизации (причислению к лику святых), сообщает РИА Новости.

Ожидается, что канонизация монахини, которая в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира "за деятельность в помощь страждущему человеку", состоится 4 сентября 2016 года в канун 19-й годовщины со дня ее смерти.

Согласно данным из источников при Святом престоле, несколько дней назад ватиканская Конгрегация по делам святых единогласно утвердила решение, согласно которому благодаря молитвам к матери Терезе произошло необъяснимое с научной точки зрения исцеление 35-летнего бразильца, имевшего неизлечимую патологию головного мозга.

Мать Тереза (настоящее имя Аньеза Гондже Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в македонском городе Скопье в семье албанки и влаха. С детства она мечтала о монашеском служении и в 18 лет уехала в Ирландию, где вступила в монашеский орден "Ирландские сестры Лорето". В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной в 1927 году монахини-кармелитки Терезы из Лизье.

Затем орден направил ее в Индию, и в 1948 году она основала в Калькутте монашескую конгрегацию "Сёстры Миссионерки Любви", деятельность которой была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных. В настоящее время эта конгрегация имеет 400 отделений и 700 домов милосердия в 120 странах.

Мать Тереза скончалась 5 сентября 1997 года в Калькутте на 88-м году жизни. В октябре 2003 года она была беатифицирована (причислена к лику блаженных) РКЦ.