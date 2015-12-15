Папа Римский открывал Год милосердия с украинской иконой

Украинская древняя икона Богородицы «Милосердия двери» открыла Год милосердия в Ватикане. Ее специально по просьбе Святейшего Отца Франциска привезли из польского города Ярослав.

Ярославская икона «Милосердия двери» считается чудотворной и коронована коронами святого Папы Иоанна Павла II в 1996 году.

После закрытия коммунистами храма в Ярославе икона много лет была в музейных фондах. Сегодня икона юридически является собственностью Польши. УГКЦ удалось вернуть икону в храм.

Икона «Милосердия двери» будет официальной иконой года Божьего милосердия в УГКЦ.

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