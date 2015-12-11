В Житомире почтили память митрополита Шептицкого (укр.)

У Житомирі сьогодні відбулися заходи з вшанування пам’яті митрополита Андрея Шептицького.

Як передає кореспондент УНІАН, 11 грудня у Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича урочисто відкрили фотодокументальну виставку «Андрей Шептицький: великий і незнаний».

Участь у заході взяли представники влади, духовенство, студенти, інтелігенція, працівники бібліотеки.

Виставку відкрито за ініціативи Житомирського протопресвітера Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) протоієрея Віталія Сидорука, комісії УГКЦ з питань сприяння єдності християн та управління культури Житомирської обласної державної адміністрації.

У виставці використано матеріали Центрального державного архіву України у Львові, галузевого Державного архіву вищих органів влади та управління України, Центру досліджень визвольного руху, Музею Української революції 1917-1921 р.р., Музею сакрального мистецтва імені о. Антона Петрушевича Львівської митрополії УГКЦ. Фотодокументи розповідають про життя Шептицького та його діяльність.

Після відкриття виставки та огляду її експонатів у бібліотеці, відбулася зустріч духовенства, науковців, влади і громадськості, де обговорили життєвий шлях митрополита та наголошували на необхідності примирення в українському суспільстві.

Нагадаємо, що Верховною Радою України було прийнято Постанову "Про відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького".

Довідка УНІАН. Митрополит Андрей Шептицький (мирське ім`я Роман Марія Александр Шептицький; 1865-1944) - єпископ Української греко-католицької церкви, з 17 січня 1901 року до смерті - митрополит Галицький та архієпископ Львівський, предстоятель Української Греко-Католицької Церкви.