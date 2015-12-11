В Тернополе глава УГКЦ освятил мемориальную доску митрополиту Андрею Шептицькому (укр.)

У Тернополі глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук 10 грудня освятив меморіальну дошку митрополиту Андрею Шептицькому.

Як передає кореспондент УНІАН, попередньо патріарх у архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці очолив молебень за мир і спокій в Україні.

Після завершення молебню відбувся похід зі свічками центральними вулицями міста до Української гімназії. Участь у ньому взяли понад тисяча людей: парафіяни, духовенство, керівники міської та обласної влади, громадськість.

На фасаді гімназії Блаженніший Святослав Шевчук освятив меморіальну дошку митрополиту УГКЦ Андрею Шептицькому, який 114 року перебував саме у цьому приміщенні.

Також Шевчук приділив час для спілкування з учнями, як це у 1901 році, приїхавши в Тернопіль, зробив Шептицький.

Довідка УНІАН. Митрополит Андрей Шептицький (мирське ім'я Роман Марія Александр Шептицький; 1865-1944) — український релігійний діяч, єпископ Української греко-католицької церкви, з 17 січня 1901 до смерті — Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви.