Глава УГКЦ: Самый большой наш тиран и рабовладелец – эгоизм, и с него начинаются все беды

Лишь тот народ, который умеет любить ближнего, может быть народом свободным, который прямо и гордо смотрит истории в глаза и со всеми своими способностями и силами строит в Боге своё будущее. Об этом говорил Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав в проповеди к верующим во время освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы в Ирпене (Киевская область).

Проповедник отметил, что в сегодняшнем Евангелии мы слышим историю освобождения. Мы видим Иисуса Христа как освободителя, который освобождает человека из рабства, выпрямляет его, возвращает его достоинство, делает его вновь полноценным... «Когда мы слышим в Священном Писании слово "женщина", то очень часто это слово означает "божий народ". И вот в образе этого оздоровления Иисус Христос совершает освобождение и оздоровление не только одной личности, а всего народа. В чём заключалась проблема людей, среди которых он оказался в субботний день в синагоге, чтобы учить. Болезнь той женщины заключалась в том, что она была олицетворением некой духовности, которая утверждает человека в себе и словно пытается самоутвердить его перед Богом. Это яркий пример духовного эгоизма... Она вроде была согнутая, скрученная и повёрнута лицом сама к себе, описывает Лука. Поэтому человек, который ищет только себя, даже в духовной жизни заботится только о собственном благе, подобен вот такому скрученному человеку, порабощённому духом собственного эгоизма», – сказал Блаженнейший Святослав.

По его убеждению, тот, кто заботится только о себе, даже когда в духовной жизни молится только за себя, за своё собственное я, за свои личные проблемы, – он лицемер и фарисей. Он не способен прямо стоять перед Богом, не способен к свободе полного и живого общения со своим Богом и Творцом. А Бог заботится о человеке и учит ближнего заботиться о своём ближнем. Вот в чём заключается оздоровление, избавление, которое Господь Бог дарует человеку.

Предстоятель Церкви заметил, что очень часто мы с вами, даже те, которые молится каждый день, являются духовными эгоистами. «Мы хотим заставить Господа Бога творить нашу волю. Мы вроде употребляем как инструмент для выполнения собственных потребностей и Бога, и ближнего. Тогда мы становимся словно центром вселенной и хотим, чтобы всё вертелось вокруг нас. Однако такой образ жизни сродни той скорченной, скрюченной женщине, которая не имеет свободы. Потому что самым большим тираном, крупнейшим рабовладельцем является наш эгоизм и с этого начинаются все беды: и личные, и семейные, и даже общественные. Потому что общество эгоистов обречено на распад и гибель. А сообщество людей, которые умеют любить Бога и ближнего, заботятся больше о ближнем, чем о себе, – это действительно сообщество свободных людей», – считает Блаженнейший Святослав.

Департамент информации УГКЦ