8 декабря у католиков начинается внеочередной Юбилейный год милосердия

С торжественного обряда открытия Святых врат собора святого Петра во вторник 8 декабря в Католической Церкви начнется внеочередной Юбилейный год, посвященный милосердию Бога и приуроченный к 50-летию окончания Второго Ватиканского собора, сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио Ватикана.

В третье воскресенье Адвента, 13 декабря, будут открыты также Святые врата других Папских базилик: Латеранской, Санта-Мария-Маджоре и Святого Павла вне Стен, а также Святые врата милосердия в каждой поместной Церкви.

По традиции, в течение Юбилейного года, который католики обычно называют "Святым годом", допускается возможность получения особого отпущения грехов (индульгенций).

В булле "Лик милосердия", опубликованной 11 апреля, Папа Франциск сообщил о возможности получить юбилейную индульгенцию за совершение молитв, за помощь бедным и нуждающимся. Кроме того, он в течение всего Юбилейного года дал особое позволение священникам отпускать грех аборта, который в обычное время могут отпускать только епископы или специально уполномоченные ими пресвитеры.

Юбилейный год милосердия, который продлится до 20 ноября 2016 года — праздника Христа Царя Вселенной — станет двадцать седьмым в истории Католической Церкви (последний праздновался в 2000 году).

Впервые Святой год отметили в 1300 году по постановлению Папы Бонифация VIII, а в 1470 году Папа Павел II постановил праздновать Святые годы раз в 25 лет, чтобы каждое новое поколение могло принять участие в Юбилее.

Внеочередные Юбилеи отмечались в 1933 и 1983 годах — в связи с 1900-й и 1950-й годовщинами Искупления (смерти и воскресения Христа).