Завершился визит Папы Франциска в страны Африки

Папа Франциск завершил сегодня шестидневный визит в три африканские страны – Кению, Уганду и Центральноафриканскую Республику, сообщает Благовест-инфо.

Утром 30 ноября, в последний день пребывания на африканcкой земле, Папа посетил центральную мечеть Банги, расположенную в квартале Кудуку.

Обращаясь к собравшимся – как к мусульманам, так и христианам, он призвал отказаться от насилия, которое «искажает образ Божий», сказать «нет» ненависти и мести – «в особенности той, которая совершается якобы во имя веры в Бога».

В мечети понтифика встретил имам Тидиани Муса Наиби. Вместе с Франциском на диван для почетных гостей сели архиепископ Банги Дьёдонне Нзапалаинга и представители мусульманской и евангелической общины, участвующие в работе Межконфессиональной мирной платформы.

«Христиане и мусульмане, мы – братья! – заявил Папа, обращаясь к собравшимся. – Мы должны считать себя братьями и поступать как братья. Мы хорошо знаем, что причины насилия, потрясшего вашу страну, не были чисто религиозными. Тот, кто говорит, что он верит в Бога, должен также быть человеком мира».

В заключение встречи Папа и имам провели несколько мгновений в безмолвии перед михрабом – нишей, указывающей направление на Мекку.

Затем Франциск вышел во двор мечети, где сейчас находится палаточный лагерь беженцев – как мусульманских, так и христианских. Папа также посетил школу квартала Кудуку.

Говоря об итогах визита Папы в ЦАР, епископ города Бангассу Хуан Хосе Агирре Муньос отметил, что после визита понтифика «все жители страны остались с улыбкой на губах».

В 12.30 по местному времени папский самолет вылетел из аэропорта Банги – столицы ЦАР.