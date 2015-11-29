Папа Франциск совершает 6-дневную поездку по странам Африки

Папа Римский Франциск совершает 6-дневную поездку по странам Африки. В программе визита - Кения, Уганда и Центрально-Африканская Ресублика, сообщает Седмица.Ru

Во время перелета из Рима в Найроби, столицу Кении, Папа Римский по традиции кратко пообщался с репортерами. Следуя обычной для своих путешествий практике, понтифик послал с борта самолета телеграммы приветствия главам государств каждой из стран, расположенных вдоль маршрута его поездки: Италии, Греции, Египта, Эфиопии и Кении. В каждом сообщении Папа вознес свои молитвы за мир и благосостояние народов этих стран.

25 ноября Папа прибыл в аэропорт Найроби, где в своем первом выступлении на африканской земле призвал к совместным действиям, направленным на повышение уровня жизни и защиту природной среды обитания.

“Опыт показывает, что насилие, конфликты и терроризм питаются страхом, недоверием и отчаянием, родившимся от бедности и отчаяния”, - сказал понтифик.

После короткой радушной церемонии встречи в аэропорту он поехал в Найроби, где его официально приветствовал президент Кении Ухуру Кениятта.

Отметив исключительную красоту природы Кении, понтифик сказал, что необходимы усилия для преодоления “серьезного экологического кризиса”, нарушившего гармонию отношений между людьми и природой, а завершил свою речь предложением, произнесенным им на языке суахили: “Бог да благословит Кению!”

Из Кении Папа Римский направился в Уганду, а завершить свою африканскую поездку он планирует посещением Центральноафриканской Республики.