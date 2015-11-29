29 ноября у католиков первое воскресенье Адвента

Адвент, что в переводе с латинского означает "пришествие" — у католиков время ожидания Рождества Христова и подготовки к нему.

Первый день Адвента определяется как 4-е воскресенье до Рождества (с 27 ноября по 3 декабря). С этого дня в Католической церкви начинается литургический год.

Духовный смысл Адвента двояк: во-первых, это период подготовки к празднованию Рождества, "время радостного ожидания"; во-вторых, церковь в этот период особым образом побуждает верующих размышлять на тему грядущего второго пришествия Христа.

Первые свидетельства об особом предрождественском времени относятся к 380 году, когда Сарагосский собор установил особые правила посещения богослужений с 17 декабря до праздника Богоявления.

Каждое из четырех воскресений Адвента имеет свою тематику, отражающуюся в евангельских воскресных чтениях: первое посвящено пришествию Христа в конце времен; второе и третье отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в том числе вспоминается служение Иоанна Крестителя; четвертое посвящено евангельским событиям, непосредственно предшествовавшим Рождеству.

В период Адвента церковь особо призывает христиан к совершению дел милосердия.

Одной из наиболее известных рождественских католических традиций является "венок Адвента" — венок из еловых веток, в который вплетены четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе — две и так далее, то есть с каждой неделей, приближающей христиан к Рождеству, становится все светлей.

РИА Новости