В Харькове открылась выставка к 150-летию со дня рождения Андрея Шептицкого

21 ноября в Свято-Дмитриевском катехитично-пастырском центре Харькова состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 150-летию со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Выставка состоялась по инициативе Харьковского экзархата УГКЦ и Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ.

В открытии приняли участие владыка Василий (Тучапец), Экзарх Харьковский УГКЦ и владыка Игорь (Исиченко), архиепископ Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ.

Вступительную беседу об исторической роли митрополита Андрея в духовной жизни Украины провел о. Поликарп Марцелюк, глава Миссии «Постуляционный центр беатификации и канонизации святых УГКЦ» (г. Львов).

Выставка будет экспонироваться до 5 декабря. Расписание работы выставки: среда и суббота с 12.00 до 17.00; воскресенье с 10.30 до 13.00.