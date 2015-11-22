В Ватикане состоялось открытие библиотеки имени Ратцингера

В Ватикане состоялось открытие новой библиотеки имени Ратцингера, посвящённой Папе на покое Бенедикту XVI. В собрании представлены более тысячи книг, переведённых на 37 языков мира, сообщает сайт Радио Ватикана.

Официальная церемония началась с выступления президента Папского совета по культуре кардинала Джанфранко Равази «От Библии к библиотеке: Бенедикт XVI и культура слова», в котором он указал слушателям на символический маршрут по трём «мысленным залам»: Библия, библиотека, Бенедикт XVI:

«В первую очередь это связь со Словом Божьим; во-вторых, - тема библиотеки, то есть возвращения к книге и чтению, что в современном обществе всё чаще становится редкостью. В-третьих, это личность Папы Бенедикта - богослова, труды которого относятся к соборному и послесоборному периодам, и как о Папе Римском, который создал маленькое ‘море’ текстов, основополагающих для богословия и для веры».

«Мы хотели помочь студентам, желающим лучше изучить богословскую, философскую, политическую и культурную мысль Йозефа Ратцингера, дабы она стала сокровищем для будущего», - рассказал президент Фонда имени Йозефа Ратцингера монс. Джузеппе Антонио Скотти.

Библиотеку имени Ратцингера освятил префект Папского дома архиепископ Георг Генсвайн, который принёс специальный подарок от Папы Римского на покое: керамическое блюдо с изображением его Папского герба.