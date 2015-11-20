Папа Франциск принял на частной аудиенции президента Украины

20 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с конфликтной ситуацией в стране. По этому поводу была выражена надежда, что при поддержке всех заинтересованных сторон предпочтение будет отдаваться политическим решениям, начиная с полного выполнения Минских соглашений.

В то же время была «выражена обеспокоенность по поводу трудностей в подходе к гуманитарному кризису, с особым вниманием к доступу специализированных организаций в регионы, пострадавшие от военных действий, к вопросам здравоохранения, обмена пленными, а также последствиям экономического и социального конфликта во всей стране».