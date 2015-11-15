Ватикан осудит журналистов за книгу о коррупции в церкви

Ватиканские скандалы получили продолжение. Спецслужбы святого престола взялись за журналистов, издавших на прошлой неделе книгу о махинациях церкви. В чем обвиняют писателей - расскажет София Гордиенко.

Никто левую щеку подставлять не собирается и двое журналистов, вскрывших в своих книгах неприятные факты о злоупотреблениях в католической церкви - под следствием.

И если бы их обвиняли во лжи… Но нет. Ватиканская юстиция подозревает писателей в "распространении секретной информации и конфиденциальных документов".

Что правда, то правда. Какое же расследование без секретов? Писатели - Жан-Луиджи Нуции и Эмильяно Фиттипальди, судя по всему, имели доступ к очень серьезным источникам информации. В своих книгах, рассказали, например, о том, что дефицит пенсионного фонда Ватикана - 800 миллионов евро.

Даже есть докладная записка еще его святейшеству папе Бенедикту, указывающая на факты злоупотреблений, разбазаривания и элементарного воровства церковных денег. С именами и фамилиями.

Весьма известными. Например, влиятельнейшему кардиналу Бертоне - приписывают присвоение средств из фонда помощи больным детям. Больше 150 тысяч евро ушли на ремонт его покоев.

Папа Франциск сразу после публикации от имени церкви попросил прощения и пообещал расследовать факты, о которых говориться в книге. Но юстиция Ватикана почему-то взялась и за авторов издания.

Писатели, правда, о следствии узнали из прессы. Говорят, согласно закону - имеют право проводить расследования. А документы могли и на улице найти. Свои источники журналисты разглашать не обязаны.

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