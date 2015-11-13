Папа Франциск назначил апостольского нунция в Украине

13 ноября Папа Франциск назначил архиепископа Клаудио Гуджеротти апостольским нунцием в Украине. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Новоназначенный представитель Папы в Украине родился 7 октября 1955 года в городе Вероне (Италия). В мае 1982 года получил пресвитерское рукоположение, а через три года начал служение в Конгрегации для Восточных Церквей, где с декабря 1997 года занимал должность заместителя секретаря Конгрегации.

7 декабря 2001 года святой Папа Иоанн Павел II назначил Гуджеротти апостольским нунцием в Грузии и Армении, а 13 декабря того же года – еще и в Азербайджане. В январе следующего года он получил епископское рукоположение из рук Папы Иоанна Павла II. В июле 2011 года был переведен в Беларусь.

Архиепископ Гуджеротти является знатоком восточных языков, литературы и литургии. Во время служения преподавал патрологию, литургику и восточное богословие в Богословском институте и Институте экуменических студий в Вероне. Переехав в Рим, преподавал патрологию и армянский язык и литературу в Папском восточном институте. Владеет латинским, греческим, армянским классическим и современным, английским, французским, русским, белорусским и курдским языками.