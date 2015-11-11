Католическая церковь погасит долги за коммунальные услуги малоимущим жителям Рима

Католическая Церковь на протяжении Юбилейного года милосердия будет погашать долги за коммунальные услуги малоимущих жителей Рима. Такое решение приняло руководство Конференции католических епископов Италии, сообщает ПРАВМИР.

В ближайшее время клирики обратятся к компаниям, предоставляющим коммунальные услуги, с просьбой об аннулировании долгов малоимущим.

Руководитель бюро пастырского попечения о семьях Конференции епископов Италии отец Паоло Джентили отметил, что «Церковь всегда призывала прощать долги. Сейчас мы хотим сделать конкретное дело – дать бедным семья выдохнуть, погасить их долги за коммунальные услуги».

Акция будет проведена сначала в Риме, а затем и в других городах Италии.