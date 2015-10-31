В январе следующего года выйдет первая книга-интервью Папы Франциска

12 января 2016 года одновременно на 12 языках увидит свет книга-интервью Папы Франциска «Божье имя - Милосердие», которая будет приурочена Святому Году Милосердия.

Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Общаясь с итальянским журналистом Андреа Торниелли, Святейший Отец обращается к каждому человеку путем простого, личного диалога, размышляя над темой милосердия, которая является центральной в его поучениях и свидетельстве.

В разговоре с известным ватиканистом, Папа Франциск рассказывает о причинах проведения чрезвычайного юбилея, пытаясь указать всем людям внутри Церкви и вне ее, которые ищут смысл жизни, путь к миру и примирению, помочь найти им лекарство для физических и духовных ран. В книге-интервью Папа как бы подводит итоги его обучения и понтификата.