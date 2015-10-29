В Ватикане состоится благотворительная лотерея для нужд беженцев

С приближением Святого Года Милосердия в Ватикан снова возвращается инициатива солидарности с нуждающимися - уже третье по счету проведение благотворительной лотереи на дела милосердия Святого Отца.

Как и в предыдущие годы, лотерейный билет будет стоить 10 евро, а призами будут подарки, которые Папа Франциск получает в течение года от гостей и паломников, сообщает сайт Радио Ватикана.

Инициатива начнется в предрождественский период и завершится 2 февраля 2016 г. жеребьевкой призов. Согласно решению Папы, вырученные от продажи лотерейных билетов средства будут переданы на нужды беженцев и бездомных.

Лотерейные билеты можно приобрести в различных ватиканских учреждениях, таких как почта, аптека, лавочки в музее. Всем известна внимательность Папы Франциска к людям, которые испытывают трудности, а Юбилейный Год и Рождественские праздники, которые всегда собирают семьи для совместного празднования, могут стать удобным случаем, чтобы обменяться символическим подарком, который вмещает конкретный жест солидарности.