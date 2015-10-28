В Киеве открыли мемориальную доску митрополиту Андрею Шептицкому
21:53, 28 октября 2015Католицизм
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28 октября на фасаде столичного Дома учителя представители Украинской Греко-Католической Церкви открыли мемориальную доску-барельеф митрополиту Андрею Шептицкому.
Об этом сообщает украинская редакция Радио Свобода.
Как заявил Глава УГКЦ Святослав Шевчук, это первая такая памятная доска в Киеве.
Автор мемориального знака - Любомир Ведмедь, изготовил его скульптор Иван Микитюк.
В Киеве проходит неделя Андрея Шептицкого. Кроме этого, состоялось открытие выставки «Андрей Шептицкий: большой неизвестный» и планируется проведение международной научной конференции, посвященной митрополиту, который более 40 лет возглавлял украинских греко-католиков (1901-1944).
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