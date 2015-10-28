В Киеве открыли мемориальную доску митрополиту Андрею Шептицкому

28 октября на фасаде столичного Дома учителя представители Украинской Греко-Католической Церкви открыли мемориальную доску-барельеф митрополиту Андрею Шептицкому.

Об этом сообщает украинская редакция Радио Свобода.

Как заявил Глава УГКЦ Святослав Шевчук, это первая такая памятная доска в Киеве.

Автор мемориального знака - Любомир Ведмедь, изготовил его скульптор Иван Микитюк.

В Киеве проходит неделя Андрея Шептицкого. Кроме этого, состоялось открытие выставки «Андрей Шептицкий: большой неизвестный» и планируется проведение международной научной конференции, посвященной митрополиту, который более 40 лет возглавлял украинских греко-католиков (1901-1944).