Папа - цыганам: да не случится больше трагедий с вашими детьми

26 октября Папа Франциск принял на аудиенции в ватиканском Зале Павла VI около 7000 участников всемирного цыганского паломничества. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Обращаясь к паломникам, Святейший Отец отметил, что он хорошо знает о трудностях и тревогах, беспокоящих цыган: неподобающие условия жизни, нерадивость, безработица - это воззвание о справедливости, обращённое не только к Церкви, но и к местным органам власти. Папа Франциск напомнил о семейных трагедиях, когда дети умирают от холода или в пожарах, когда они становятся жертвами злоумышленников. Нередко цыганская молодёжь вовлекается в незаконный оборот наркотиков и торговлю людьми. Всё это потому, отметил Папа, что мы часто поддаёмся безразличию и неспособны принять образ жизни и обычаи, которые отличаются от наших.

Такие ситуации контрастируют «с правом каждого человека на жизнь и достойную работу, образование и здравоохранение, потому что каждый человек должен иметь возможность воспользоваться своими основными правами».

Святейший Отец призвал цыганских паломников не давать повода говорить о себе плохо СМИ и общественному мнению, но вносить вклад в благосостояние и прогресс общества, уважая его законы, выполняя свои обязанности и интегрируя в общество молодые поколения.

С другой стороны, добавил Папа, пришло время «для искоренения вековой предвзятости, предрассудков и взаимного недоверия», приводящих к «дискриминации, расизму и ксенофобии»: никто не должен чувствовать себя «отверженным» или «уполномоченным топтать достоинство и права других лиц». Дух евангельского милосердия, подчеркнул Святейший Отец, призывает нас «бороться во имя обеспечения таких ценностей».

Папа Франциск отметил растущее число призваний среди цыган к священству, диаконству и посвящённой Богу жизни - «сильный знак веры и духовного роста». Одним из примеров тому является и присутствие здесь епископа-цыгана Девпрасада Ганавы. Церковь - свидетель большого прогресса в евангелизации, а также в человеческом, социальном и культурном продвижении цыганских общин, отметил в заключение Папа Франциск.