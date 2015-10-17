Папа Франциск: лицемерие – это скрытый вирус, который побеждается молитвой

Нужно много молиться о том, чтобы не заразиться «вирусом» лицемерия, - обманчивым фарисейским соблазном, действующим в тени. Об этом говорил Папа на утренней Мессе 16 октября в часовне Дома Святой Марфы. Об этом сообщает Радио Ватикана.

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал евангельское чтение дня, в котором Иисус, посреди многочисленной толпы, проливает свет на одну серьёзную опасность: «Берегитесь закваски фарисейской».

Закваска «очень мала», отметил Папа, и о ней можно говорить как о «вирусе». Подобно врачу, Христос обращает внимание людей на риск «заражения»:

«Лицемерие - это манера жить, действовать и говорить ‘неопределённым’ способом. Неопределённость и неясность высказываний очаровывает своей лживостью и видимостью. Обращаясь к фарисеям-лицемерам, Иисус говорит, что они полны самих себя и тщеславия; им нравится ходить по улицам, любуясь своей важностью и образованностью».

Есть только один способ избежать инфекции, подчеркнул Папа Франциск, и этот путь указал Сам Господь: молитва. Это единственный способ избежать фарисейства, которое есть не свет и не тьма, но стоит на полпути и «никогда не достигнет света Божьего».