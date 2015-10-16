В Киеве и Львове проведут мастер-классы по церковному пению

В течение осени и зимы в Украине пройдет 15 мастер-классов из древнего и традиционного церковного пения, которые организует БФ имени митрополита Андрея Шептицкого, Патриаршая литургическая комиссия УГКЦ совместно с Мастерской литургических переводов «Трипіснець», сообщает официальный сайт УГКЦ.

Мастер-классы будут проводить опытные литургисты-практики: протопсалтом Андрей Шкрабьюк, Максим Тимо, о. Василий Рудейко, а также руководитель хора «Глас», священник Руслан Грех.

17 и 18 октября в Киеве при поддержке Музея Ивана Гончара состоятся первые практические мастер-классы. На них будут раскрыты и проработаны темы: день 1: «Октоих: функционирование и духовное значение Византийской гласовой системы»; день 2: «Стихиры в навечерья больших праздников церковного года».

Андрей Шкрабьюк о мастер-классах:

«Первый мастер-класс будет посвящен раскрытию фундаментально важного аспекта всей церковной музыки - восьмиглассию. Осмогласие (Октоих) присуще всем традиционным Церквям, то есть и христианском Востоку, и Западу, хотя Восточные Церкви больше сохранили осмогласие в ежедневном употреблении, чем Запад. Певческим материалом второго мастер-класса будут выбраны стихиры больших праздников: Страстной недели, Пятидесятницы, Преображения, Успения, Покров Богородицы и др.».

24 и 25 октября в Львове, в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы Максим Тимо проведет мастер-класс «10 правил церковного певца», а священник Руслан Грех - «Догматы восьми гласов на Большой вечерни».

Максим Тимо о мастер-классе «10 правил церковного певца»:

«Литургический пение имеет особый характер и стиль, который следует из его основного назначения - быть выразителем красоты литургического действа, молитвы церковной общины. Певец осуществляет важное: он вместе со священником является проводником молитвы сообщества, собранной на богослужении. В рамках мастер-класса участники ознакомятся с базовыми практическими правилами литургического пения, которые помогут певцу лучше открыть для себя духовную глубину литургических мелодий и сопряженных с ними слов молитвы».

Идея проводить обучение литургическому пению в форме мастер-классов возникла из необходимости укреплять и распространять качественную литургическую практику. В последние 5 лет в Украине внедряется проект «Традиция украинского церковного пения», в рамках которого выпущено 5 дисков: «Передсущий явился» (напевы богородичных-догматов восьми гласов), «Христос Раджается» (напевы рождественских богослужений), «Рай словесный» (задостойник), «Иерусалимская утреня», «С нами Бог» (паломническое украинское литургическое пение на Святой Земле).

Впоследствии планируется проведение мастер-классов в Днепропетровске, Тернополе, Запорожье, Дрогобыче, Луцке и других городах Украины.