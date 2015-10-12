В Трускавце отметили 150-летний юбилей со дня рождения митрополита Андрея (Шептицкого)

10-11 октября в. Трускавце отмечали 150-летний юбилей со дня рождения митрополита Андрея (Шептицкого).

10 октября в рамках празднования верные трех трускавецких приходов УГКЦ совершили паломничество в с. Прилбичи Яворивского района, где родился Митрополит. В местном храме трускавчане приняли участие в Литургии, приходской священник о. Андрей (Стадницкий) рассказал паломникам об исторических местах, связанных с семьей Шептицких. Верные посетили музей и помолились в часовне-усыпальнице семьи Шептицких.

11 октября по случаю юбилейных торжеств в храме св. Николая Чудотворца г. Трускавца состоялась Божественная литургия, которую отслужил владыка Ярослав, епископ Самборско-Дрогобычский, в сослужении священников Трускавецкого деканата.

В пастырском слове владыка Ярослав, характеризуя личность митрополита Андрея, отметил: "Он дышал единством и любовью ко всем и побуждал других задумываться над делом единения христиан в вере".

В этот же день в г. Трускавце, во Дворце культуры им. Т. Шевченко, состоялась торжественная академия посвященная митрополиту Андрею Шептицкому. Художественную программу присутствовать представила Заслуженная академическая капелла Украины «Трембита» с Львова. Между номерами духовной музыки звучали тексты из произведений митрополита Андрея, которые давали слушателям возможность глубже познать его величественную личность.

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