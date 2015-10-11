В Киеве духовенство и верующие УГКЦ молились за единство христиан и мир в Украине

11 октября в Киеве на Михайловской площади епископы, священники и верующие Украинской Греко-Католической Церкви молились за единства христиан и мир в Украине. Об этом сообщает официальный сайт УГКЦ.

Совместно помолившись, епископы выступили со словами о мире и единстве в Украине.

Блаженнейший Любомир обратил внимание верующих на мир, единство и милосердие. По словам Архиерея, поняв эти три понятия, получим ответ на многочисленные вопросы, которые сегодня нас беспокоят. «Мы собрались на общую молитву, чтобы быть близко Господа Бога. Ни мир, ни истинное единство, а тем более милосердие, не является возможным без Бога».

Владыка Иосиф (Милян) отметил: «Говорить о мире, это прежде всего творить мир в собственном сердце. Творить мир, это прежде всего творить его в своей семье и в отношениях с близкими людьми. Тогда придет мир глобальный! Я убежден, что мир в мире, зависит от мира человека со своим Творцом - Богом. Только на этом фундаменте можем строить мир в Украине и мир во всем мире», - сказал Архиерей.

После учащиеся Киевской Трехсвятительской семинарии исполнили молитвенные произведения. Участники экуменических молений, имели также прекрасную возможность послушать молитвенные песнопения хора храма Святого Александра, Римско-Католической Церкви.

В завершение мероприятия все желающие могли приклониться мощам Блаженной Марты Вецкой и просить у Бога Ее покровительства.