Папа Франциск призвал разрядить ситуацию на Ближнем Востоке дипломатическим путем

К миру на Ближнем Востоке призвал Папа Франциск, открывая работы четвертой всеобщей конгрегации Синода Епископов на тему семьи. Понтифик выразил солидарность с епископами территорий военных действий и обратился к международному сообществу с просьбой разрядить ситуацию дипломатическим путем. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Святейший Отец пригласил епископов, присутствующих в Зале Синода, посвятить молитву Третьего часа примирению и миру на Ближнем Востоке:

«Мы болезненно впечатлены и следим с глубокой тревогой за тем, что происходит в Сирии, в Ираке, в Иерусалиме и Иордании, где наблюдаем эскалацию насилия, охватывающего гражданское население и невинных людей, которое подпитывает гуманитарный кризис колоссальных масштабов. Война приводит к разрушению и к усилению страданий народа. Надежда и прогресс возможна только при выборе мира».

Папа обратился к предстоятелям поместных Церквей, находящихся на линии фронта:

«Давайте объединимся в интенсивной, доверчивой молитве Господу, в молитве, которая будет одновременно проявлением солидарности с присутствующими здесь братьями Патриархами и епископами из этих регионов, с их священниками и верными, со всеми, кто там живет».

Папа Франциск напомнил об ответственности со стороны тех, кто своими решениями влияет на ход событий, на участь наций и целых регионов планеты.

«Вместе с Синодом я обращаюсь к международному сообществу с призывом найти способ действенной помощи заинтересованным сторонам и расширить свой горизонт за пределы собственной непосредственной выгоды, используя инструменты международного права и дипломатии для решения продолжающихся конфликтов».