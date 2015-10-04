В Ватикане открылся Синод епископов посвященный роли семьи в современном мире

Синод епископов Римско-Католической Церкви, посвященный роли семьи в жизни церкви и современном мире, открылся в воскресенье в Ватикане торжественной мессой в Соборе святого Петра. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе мессы Папа Римский Франциск подчеркнул непреходящее значение семьи в жизни человека. "Для Бога брак не является отроческой утопией, но мечтой, без которой его творение будет обречено на одиночество", - сказал понтифик.

В нынешней, XIV ординарной ассамблее Синода участвуют 270 представителей пяти континентов, в том числе 74 кардинала, 102 епископа, 2 приходских настоятеля, 24 эксперта и 51 слушатель.

На Синоде присутствуют также 18 семейных пар, которые выскажут свое мнение по наиболее острым проблемам современной семьи в ходе дебатов.

По случаю ассамблеи в Ватикан прибыли также 14 братских делегатов, разделяющих заботу Католической Церкви о евангелизации и пастырском попечении о семьях.

Нынешняя ординарная ассамблея, которая завершит работу 25 октября, призвана принять конкретные решения, которые будут обобщены в Заключительном докладе. Голосование по этому документу, который будет готовить специальная комиссия из десяти человек, назначенных Папой Франциском, состоится 24 октября.