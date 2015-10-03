Ватикан обнародовал Послание Папы Франциска на Всемирный день мигранта и беженца

«Мигранты – это наши братья и сестры, которые ищут лучшей жизни» - вдали от бедности, голода и эксплуатации: об этом напоминает Папа Франциск в Послании на Всемирный день мигранта и беженца, который будет отмечаться 17 января будущего года. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

В условиях постоянно растущего потока мигрантов во всех регионах планеты, пишет Святейший Отец, Евангелие милосердия сегодня более чем когда-либо, пробуждает совесть и не позволяет смиряться со страданиями других людей.

«Драматические истории миллионов людей, - пишет Папа, - взывают к международному сообществу на фоне недопустимых гуманитарных кризисов во многих регионах мира».

Если мы будем равнодушно взирать на эти истории, то мы станем пособниками многих трагедий, таких как торговля людьми.

Папа отмечает также отсутствие ясных и реалистичных законов, регулирующих прием мигрантов и их интеграцию при соблюдении прав и обязанностей всех.

Сначала необходимо преодолеть кризис, утверждает Папа, но потом следует обратить внимание на сами причины миграции, на те перемены, которые побуждают народы мигрировать.

Церковь находится в первых рядах в деле защиты права каждого человека на достойную жизнь, а также «права не эмигрировать, чтобы содействовать развитию страны происхождения».