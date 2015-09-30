В Тернополе проложат туристический маршрут через крышу церкви (укр.)

Незабаром один з туристичних маршрутів може пролягти через дах тернопільського Архикатедрального собору. Про це в ефірі Ух-радіо розказав синкел у справах стратегії розвитку УГКЦ в Тернопільсько-Зборівській архиєпархії отець Віталій Козак.

Священик впевнений, Тернопіль має розвивати свої привабливі риси, пише Доба.

– Наприклад, такою унікальною рисою є наш став. Нічого подібного я не бачив у жодному місті. Звичайно, відпочинкові зони вже гарно облаштовані, красивіша і облаштованіша набережна. Треба працювати над галузями, які би розвивали туристичний напрямок. Тернопіль був досить зруйнований, тому треба плекати і звертати увагу на нього, – зазначає отець.

Однією з родзинок є Архикатедра. Там зараз проводять реставрацію, а незабаром планують показувати деякі з приміщень туристам.

– Ми ведемо реставрацію однієї з захристій собору. Дійшли такого висновку, що треба зберегти первинність архітектури і навіть відмовились штукатурити деякі елементи, щоб зберегти цікаві речі. Ми з отцем Орестом, настоятелем Катедри, замислили відкрити перший туристичний маршрут по даху катедри. Не кажу, що це буде цього року, але з часом можна це реалізувати. Це також щось додасть до колориту Тернополя, – зазначив отець Віталій Козак.

zz.te.ua