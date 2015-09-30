В Ватикане обнародовано Послание Папы на Всемирный День Молодёжи в Кракове

Радость Божья заключается в прощении; милосердие не означает сентиментализм, закрывающий глаза на зло: об этом Папа Франциск пишет в Послании к Всемирному Дню Молодежи, который пройдет в Кракове в будущем году, - сообщает Радио Ватикана.

Святейший Отец просит юношей и девушек «нести пламя милосердной любви Христа» в повседневную жизнь, совершая дела телесного и духовного милосердия. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

День молодежи в Кракове будет самым настоящим «юбилеем для молодежи» в Святой год Милосердия, - он пройдет под девизом «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут».

Папа просит молодежь задуматься о том, что любовь Бога подобна материнской и отцовской любви к своим детям. Эта любовь способна «дать место другому внутри себя, слушать ближнего, страдать и радоваться вместе с ним». Эта любовь верная и всепрощающая. «Милосердие всегда включает в себя прощение», - пишет Папа.

Вспоминая свою встречу со священником в 17 лет, Папа призывает молодежь приступать к Таинству Покаяния. Только «открывая сердце со смирением и прозрачностью, мы можем увидеть конкретное проявление Божьего милосердия».

Но милосердие, добавил Папа, не только получают: его также претворяют в жизнь. «Мы сможем быть блаженными и счастливыми только если войдем в Божественную логику дара и бескорыстной любви». Самое трудное из таких дел – «прощать тех, кто нас обидел или причинил нам боль».

«Единственный способ победить зло – это милосердие», - подчеркивает Папа, ссылаясь на разобщение современного мира, где люди объединяются во враждующие группировки и даже используют религию для оправдания насилия.

Милосердный взгляд Бога «способен изменить жизнь» и «исцелить душевные раны», - пишет Святейший Отец, приглашая молодых людей «позволить милосердию Бога прикоснуться к ним и стать апостолами милосердия в мире, израненном эгоизмом, ненавистью и отчаянием».