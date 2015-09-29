Папа Римский заявил, что "в Церкви женщины важнее мужчин" и призвал развивать "богословское понимание женщины"

На традиционной пресс-конференции, состоявшейся во время перелета из Филадельфии в Рим, Папа Франциск упомянул о женщинах, еще раз заявив: «В Церкви женщины важнее мужчин», - и призвал развивать «богословское понимание женщины». Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Отвечая на вопрос о недавних апостольских посланиях Motu proprio, касающихся реформы канонического процесса по признанию несостоятельности брака Папа Римский сказал: «Те, кто говорят о ´католическом разводе´ ошибаются».

Наоборот, последний документ «закрыл двери» перед разводом, утверждая судебный процесс и отвергая административный. Вероучение Церкви заключается в нерасторжимости брака, и канонический судебный процесс может лишь доказать, что Таинства как такового не было – например, «из-за отсутствия свободы, недостаточной зрелости или ментального расстройства».

«Брака либо не было – это и означает его недействительность, - либо он был и остается нерасторжимым»: так вкратце пояснил Папа суть процессов по определению действительности Таинства Брака.

Также Папа Франциск рассказал, что в США его особенно впечатлило «благочестие, набожность» людей, многие из которых молились. «Церковь не должна быть оторвана от народа», - еще раз подчеркнул Святейший Отец.

"УНИАН-Религии" по материалам "Радио Ватикана".