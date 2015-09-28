Папа Римский Франциск завершил визит в США масштабной мессой в городе Филадельфия

Папа Римский Франциск завершил шестидневный визит в США масштабным богослужением под открытым небом в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания). Об этом сообщает ТАСС.

По данным организаторов, посмотреть на мессу, во время которой понтифик призвал всегда оставаться открытыми "для чуда любви", пришли около 1 млн. человек.

Транспортные службы Филадельфии в последние несколько месяцев готовились к тому, чтобы у всех желающих была возможность добраться до места проведения мероприятия. На улицах дежурили сотни полицейских и бойцов Национальной гвардии, которые помогали не допустить давки.

Утром понтифик встретился с людьми, которые ранее подверглись сексуальным домогательствам со стороны священнослужителей и обещал, что все виновные в этом понесут ответственность. После этого он посетил около 100 заключенных крупнейшей тюрьмы Филадельфии "Кэрран-Фромхолд". Понтифик пожал руки некоторым из узников и призвал их встать на путь исправления. Папа отметил, что "пришел к ним как пастырь", чтобы выслушать их.

Также понтифик успел побеседовать с некоторыми участниками Всемирной встречи семей. Особое внимание он уделил, в частности, семейству из Аргентины, добиравшемуся до Филадельфии на автомобиле более полугода.

Чтобы проводить Папу Франциска в международный аэропорт Филадельфии приехали мэр этого города Майкл Наттер, а также вице-президент США Джозеф Байден.