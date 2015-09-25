Папа Римский посетил бездомных после визита в Конгресс США

24 сентября Папа Римский Франциск посетил вашингтонскую столовую для бездомных после выступления в Конгрессе США, где призвал людей заботиться о слабых членах общества, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт, посвященный визиту понтифика в Америку.

Папа приветствовал около двух сотен бездомных, обедавших в столовой курицей и макаронами. Понтифик пожелал всем приятного аппетита и пообщался с людьми.

Ранее в ходе выступления перед общей сессией обеих палат Франциск призвал помогать бездомным и сообщил, что отсутствию у многих людей крыши над головой "нет никакого оправдания".

Папа Римский со вторника по четверг посетил Вашингтон, затем он направляется с визитом в Нью-Йорк, а оттуда в Филадельфию.