Папа Франциск завершил посещение Кубы

В последний день пребывания на Кубе Папа Франциск вернулся в санктуарий Пресвятой Богородицы Милосердия дель-Кобре, чтобы отслужить последнее Евхаристическое богослужение на кубинской земле. Тысячи верующих смогли следить за богослуженням с помощью гигантского телеэкрана, расположенного на широкой площади перед базиликой. Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Семья - это школа гуманности, - отметил в проповеди Папа, - даже если не существует совершенных родителей и детей». «На свадьбе, - сказал он, - всегда встречаются прошлое, которое наследуется, с будущим, которое ждет».

После окончания Святой Мессы с благодарственным словом выступил Дионисио Гарсия Ибаньес, архиепископ Сантьяго-де-Куба, прося Папу торжественно открыть Юбилейный год 100-летия провозглашения Пресвятой Богородицы Милосердия дель-Кобре небесной покровительницы Кубы. Юбилейный год закончится 24 сентября 2016 г.

Святейший Отец пожелал всем кубинцам счастливого Юбилейного года, чтобы Пречистая Дева Мария их благословила и дала каждому то, в чем он нуждается. Как всегда, Святейший Отец просил не забывать его в молитвах.

Последним событием на Кубе была встреча с семьями, которая состоялась в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Сантьяго-де-Куба. На нее прибыли семьи по всему острова.

После в международном аэропорту состоялась церемония прощания и примерно в 12:30 местного времени Святейший Отец улетел в США.