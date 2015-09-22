Глава УГКЦ: Создается впечатление, что ни политики, ни власть больше не слышат гражданского общества

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав во время национального форума «Трансформация Украины» говоря о важности диалога между властью и обществом, отметил, что сегодня мы в Украине должны осознать: строительство европейской Украины - это общее дело всего нашего народа. Об этом сообщает сайт ugcc.ua.

По словам Главы УГКЦ, мы сегодня чувствуем большой недостаток общественного диалога на тему строительства нашего государства.

«Видим, что именно в народе есть такое ощущение, что и политики, и власть больше не слышат гражданского общества. Поэтому общество начинает говорить каждый раз громче, порой даже кричать.

Форум необходим для того, чтобы мы могли, с одной стороны, консолидировать все здоровые силы Украины, на которые могли бы опереться все те, которые хотят отстаивать государственные интересы, а с другой для того, чтобы иметь возможность такого общественного диалога между гражданским обществом, между властью и между политиками.

Такой форум является жизненно необходимым, особенно когда происходит вакуум этого общения, который может быть заполнен какими-то деструктивными и очень опасными моментами для строительства европейской Украины».

Блаженнейший Святослав высказал пожелание, чтобы этот форум стал общенациональным, чтобы к нему привлекалось все больше здоровых сил для строительства украинского общества.