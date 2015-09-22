В Гаване Папа Римский Франциск провел переговоры с кубинским лидером Раулем Кастро

Находящийся в Гаване Глава РКЦ Папа Римский Франциск провел в воскресенье официальные переговоры с кубинским лидером Раулем Кастро. Об этом сообщает РИА Новости.

Беседа прошла в формате "один на один" в гаванском Дворце Революции, на площади перед которым понтифик несколько часов назад отслужил мессу, на которой присутствовали около 300 тысяч человек. После переговоров кубинский лидер и понтифик обменялись подарками.

Далее Глава Римско-католической церкви отправился в Гаванский кафедральный собор на вечернюю службу, на которой также будут присутствовать кубинские священники, теологи и семинаристы. После этого он встретится с молодежью в культурном центре имени Феликса Варелы (известного кубинского философа).