Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом на Кубу

Папа Римский Франциск прибыл в субботу с апостольским визитом на Кубу, во время которого он проведет службу в столице и на востоке острова, встретится с руководителем страны Раулем Кастро и посетит святые для кубинцев места. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет понтифика приземлился около 16.00 по местному времени в гаванском аэропорту имени Хосе Марти. У трапа самолета главу Римско-католической церкви встретил лидер Кубы Рауль Кастро, а кубинские дети преподнесли благословившему их Папе букеты цветов.

На протяжении 18 километров, которые разделяют международный гаванский аэропорт и резиденцию нунция, которая станет на время визита папской резиденцией, понтифика приветствовали тысячи жителей Гаваны.

Вместе с Папой на остров прибыли госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин и секретарь по отношениям с государствами английский архиепископ Пол Ричард Галлахер, который обычно не участвует в подобных поездках, но на этот раз был включен в состав делегации из-за высокой внешнеполитической значимости визита.

Кроме делегации Ватикана, понтифика сопровождают около 75 журналистов. Визит продлится до 22 сентября.