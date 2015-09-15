Апостольский нунций в Украине: Совместная Ассамблея монашества УГКЦ и РКЦ свидетельствует о единстве

Считаю успехом то, что такая совместная Ассамблея монашества УГКЦ и РКЦ началась. Таким образом, монашество, что собрались вместе, дает свидетельство единства другим людям.

Об этом сказал Апостольский нунций в Украине архиепископ Томас Эдвард Галликсон 15 сентября во время совместной Ассамблеи монашества УГКЦ и РКЦ в Львове, сообщает сайт ugcc.ua.

«Вчера, когда мы вместе молились с участниками Ассамблеи в латинской кафедре в Львове, многие миряне, наблюдая нашу общую молитву, были очень увлечены. Такие встречи имеют чрезвычайно большое значение для обеих Церквей не только в Украине, но и во всем мире», - подытожил он.