Апостольский нунций в Украине: Совместная Ассамблея монашества УГКЦ и РКЦ свидетельствует о единстве
23:22, 15 сентября 2015Католицизм
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Считаю успехом то, что такая совместная Ассамблея монашества УГКЦ и РКЦ началась. Таким образом, монашество, что собрались вместе, дает свидетельство единства другим людям.
Об этом сказал Апостольский нунций в Украине архиепископ Томас Эдвард Галликсон 15 сентября во время совместной Ассамблеи монашества УГКЦ и РКЦ в Львове, сообщает сайт ugcc.ua.
«Вчера, когда мы вместе молились с участниками Ассамблеи в латинской кафедре в Львове, многие миряне, наблюдая нашу общую молитву, были очень увлечены. Такие встречи имеют чрезвычайно большое значение для обеих Церквей не только в Украине, но и во всем мире», - подытожил он.
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