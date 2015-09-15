Глава Сиро-католической церкви обвинил страны Запада в "разжигании насилия" в Сирии

Глава Сиро-католической церкви патриарх Игнатий Юсеф III Юннан заявил, что поддержка, оказанная сирийским мятежникам Соединенными Штатами, Великобританией и Францией была эквивалентна «разжиганию насилия» в Сирии «под предлогом своего рода Арабской весны», сообщает Sedmitzaсо ссылкой на издание Canadian Catholic News.

Патриарх Игнатий Юсеф III Юннан, который нанес пастырский визит в Оттаву, обвинил страны Запада в том, что в них возобладала совершенно ошибочная точка зрения на события в Сирии, которая предполагала, что «модернизированных, цивилизованных мятежников» можно противопоставить режиму Асада.

По словам патриарха, мятежники были подготовлены и снабжены руками западных покровителей, которые, таким образом, несут большую долю ответственности за катастрофическую ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке.

Игнатий Юсеф III Юннан призвал страны Запада исправить допущенную ошибку и принять действенные меры против боевиков Исламского государства (ИГИЛ).

Сиро-католический патриарх обратил внимание на то, что боевики ИГИЛ находятся на одной территории с гражданскими лицами, что увеличивает риск гибели мирного населения от авиаударов.