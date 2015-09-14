Папа Франциск: Рим может стать новой мишенью "Исламского государства"

Столица Италии может оказаться под ударом в результате проникновения в страну под видом беженцев террористов группировки "Исламское государство".

Такое мнение выразил Папа Римский Франциск, комментируя ситуацию с потоком нелегальных эмигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки.

"Дело в том, что всего в 400 километрах от Сицилии находится крайне жестокая террористическая группировка. В связи с этим есть риск проникновения, это действительно так", — заявил понтифик в эфире португальского католического радио, сообщает Росбалт.

Как подчеркнул глава Католической церкви, на фоне этой угрозы необходимо предпринять меры предосторожности.