Синод УГКЦ напомнил властям о моральном долге бороться с коррупцией (укр.)

Члени Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви у традиційному листі-вітанні по завершенню Синоду до Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка нагадали «про моральний обов’язок української влади боротися з корупцією, яка руйнує суспільні органи».

«Церква завжди була матір’ю та опікункою вбогих, – мовиться у листі, – сиріт і соціально незахищених осіб. Отож прагнемо нагадати, що поряд із нагальною потребою проведення справжніх і глибоких реформ в Україні, водночас Уряд не може забувати про бідних, потребуючих і тих, хто перебуває на межі виживання в нашій країні. Подбати про цих людей – наше спільне завдання. Окремо хочемо згадати про моральний обов’язок української влади боротися з корупцією, яка руйнує суспільні органи. Ми свідомі, що лише зусиллями держави без широкої підтримки Церкви і громадськості це зло ми не подолаємо. Церква, як мати і учителька свого народу, відчуває свій обов’язок підтримати боротьбу проти зла корупції та утвердження верховенства права в нашій державі».

Єпископи Синоду також висловили Прем’єр-міністрові запевнення у пошані до нього як до очільника Уряду України.

Департамент інформації УГКЦ