Папа Франциск в конце ноября впервые посетит Африканский континент
01:41, 11 сентября 2015Католицизм
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Папа Франциск в конце ноября совершит апостольский визит в Африку и посетит Уганду, Кению и Центрально-Африканскую Республику, сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Федерико Ломбарди.
"Приняв приглашение глав государств и епископов, Его Святейшество совершит апостольский визит в Кению с 25 по 27 ноября, Уганду с 27 по 29 ноября и в Центрально-Африканскую Республику 29-30 ноября", — сказал Ломбарди, уточнив, что точная программа визита понтифика будет объявлена в ближайшее время.
Предстоящая поездка станет первой для понтифика на Африканский континент. Франциск уже посещал с апостольскими визитами Южную Америку, Азию, Ближний Восток, а в сентябре посетит Кубу и США.
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