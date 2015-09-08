Папа Франциск: каждый приход в Европе должен принять семью беженцев

Папа Римский Франциск призвал каждый приход, монастырь, каждую католическую общину Европы принять по семье беженцев. Призыв понтифика, прозвучавший 6 сентября, стал реакцией Папы Бергольо на трагедию, с которой сталкиваются десятки тысяч мигрантов, спасающихся от войн, голода и гонений, сообщает Благовест-инфо.

Обращаясь к верующим, собравшимся в воскресенье на площади Святого Петра, Папа сказал: «Пусть каждый приход, каждая община, каждый монастырь, каждое святилище в Европе примет по семье – начиная с моей епархии, Римской». Понтифик рассказал, что два ватиканских прихода – св. Петра и св. Анны – уже в ближайшее время примут семьи беженцев.

Нельзя ограничиваться тем, что призывать мигрантов «мужаться» или «проявлять терпение», подчеркнул Папа, по словам которого, каждая община может «продемонстрировать свою близость Евангелию, давши кров беженцам».

Сегодня только в трех странах, имеющих самое большое число католиков в Европе, – во Франции, Италии и Германии – насчитывается 50 000 католических приходов.