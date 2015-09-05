С 15 по 19 сентября в Ватикане состоится Всемирная встреча молодых иноков. Главная тема собрания «Разбудите мир - Евангелие, пророчество, надежда». Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Мероприятие состоится в рамках Года посвященной жизни, который организует Конгрегация институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни. Участники форума прибудут, в частности, из Ирана, Филиппин, Кот-д’Ивуара , Зимбабве...

Доступными для всех желающих, будут: молитвенное бдение на площади Святого Петра в Ватикане (15 сентября), вечер музыки и свидетельств на площади Святого Петра (18 сентября) и Святая Месса в базилике Святого Петра. Ее возглавит кардинал Жоао Браз де Авиз, Префект Конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни (19 сентября).

В субботу, 19 сентября, состоится молитвенное шествие в честь святых и мучеников монашества. Оно пройдет от храма Пресвятой Богородицы на Капитолийском холме Рима к Колизею.