Папа Римский и Президент Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Папа Франциск 3 сентября принял на аудиенции Президента Израиля Реувана Ривлина.

Во время встречи обсуждалась политическая и социальная ситуация на Ближайшем Востоке. Особое внимание собеседники обратили на положение христиан и других меньшинств. В этом контексте подчеркнута важность межрелигиозного диалога и ответственности религиозных лидеров в деле содействия примирению и миру.

Подчеркнута необходимость и неотложность распространения атмосферы доверия между израильтянами и палестинцами и возобновления прямых переговоров относительно подписания соглашения, которое будет уважать законные стремления обоих народов, как фундаментальный залог мира и стабильности в регионе.

Рассмотрены также некоторые вопросы, касающиеся взаимоотношений между Израильским Государством и Святым Престолом и между государственной властью и местными католическими общинами, выразив надежду на скорейшее подписание двустороннего соглашения, работа над которым продолжается, и соответствующего решения некоторых вопросов общего интереса, среди которых – положение христианских школ в стране.

CREDO по материалам Радио Ватикана