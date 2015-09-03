В годовщину окончания Второй мировой войны Папа Франциск обратился с воззванием "Нет войне"

«Нет войне»: это воззвание Папа Франциск вновь произнес в конце общей аудиенции в среду 2 сентября, в годовщину окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

«Да не будет мир сегодня подвергнут чудовищным и страшным испытаниям подобных трагедий», - сказал Папа, добавив, что это – «непрестанное стремление народов, в особенности ставших жертвой кровавых столкновений, происходящих сегодня: это и преследования меньшинств, и антихристианские гонения, разрушительное безумие, производство и торговля оружием, - оружием, орошенным кровью множества невинных людей».

«В эти дни и на Дальнем Востоке также вспоминают окончание Второй мировой войны, - сказал Папа Франциск. - Искренне молю Господа всех людей, чтобы под покровительством Пречистой Девы Марии, сегодняшний мир больше никогда не испытывал ужасов и таких страшных страданий и трагедий. Это также является постоянным стремлением народов, в частности тех, которые есть жертвами различных продолжающихся кровопролитных конфликтов, среди которых - преследуемые меньшинства, преследуемые христиане. Пусть больше никогда не будет войны!».