В США выпустят ограниченную партию пива в честь Папы Римского к его визиту в страну

В США выпустят ограниченную партию пива в честь Папы Франциска. Пивовары решили назвать напиток YOPO, что является аббревиатурой фразы You Only Pope Once (Папой бываешь только раз). Новый сорт выпустят 21 сентября и он будет готов к визиту Папы в США.

«Для нас было бы честью, если бы Папа попробовал наше пиво. Хотя, мы знаем, что он отдает предпочтение вину, — прокомментировала маркетолог этой пивоварни Алисия Грассо. — Впрочем, мы знаем, что он человек открытый. Так что надежда есть. Мы с радостью нальем ему пинту».

Папа Римский Франциск посетит Соединенные Штаты Америки 22-27 сентября текущего года, и посетит три города: Вашингтон, Нью-Йорк и Филадельфию.

По материалам Gaudete.ru

