В Ивано-Франковске на Соборе УГКЦ представили фильм "Лицо живой Церкви"

26 августа в Ивано-Франковске в рамках работы VI сессии Патриаршего Собора Украинской Греко-Католической Церкви состоялся премьерный показ документального фильма под названием «Лицо живой Церкви». Об этом сообщает сайт ugcc.ua.

Лента создана «Живим телебаченням». Главной темой фильма является рассказ Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, о Церкви в целом и, в частности, о ее стратегии развития до 2020 года.

«Этот фильм можно считать практическим руководством, даже небольшим учебником, в котором Предстоятель Церкви в довольно доступной форме рассказывает о Церкви, ее задачах, составляющие элементы ее стратегии», - сказал о. Игорь Яцив, руководитель Департамента информации УГКЦ.

Рассказы Блаженнейшего сопровождаются видеорядом, отснятым в разных приходах УГКЦ по всей Украине.

«В фильме мы щедро представляем не только духовенство, но и самих мирян, их лица, которые все вместе создают лицо живой Церкви, - отметил о. Игорь.

Параллельно с созданием фильма «Живим телебаченням» было отснято тринадцать видеорассказов о живых прихода УГКЦ в Киеве, Черновцах, Самборе, Ивано-Франковске, Дубно, Одессе, Мелитополе. Эти работы будут транслировать на одном из общенациональных каналов.